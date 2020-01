Napoli, de Magistris perde pezzi: Sgambati passa all'opposizione con Renzi

l consigliere comunale di Napoli Carmine Sgambati lascia il gruppo consiliare «Agorà» e la maggioranza a sostegno del sindaco Luigi de Magistris e aderisce a Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Il passaggio è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del coordinatore nazionale del partito, Ettore Rosato, e del coordinatore regionale Gennaro Migliore. Tutti d'accordo nel «guardare avanti» quando viene ricordato il post pubblicato qualche anno fa da Sgambati su Facebook nel quale criticava pesantemente l'allora premier Matteo Renzi: «Risponderò con i fatti - ha detto Sgambati - e non con i post scritti per prendere qualche like in più. È qualcosa che non ci interessa e noi andiamo avanti per il bene di Napoli».

La sua adesione a Italia Viva, ha sottolineato Sgambati, «non è contro nessuno, è per Napoli, la nostra città, il nostro Sud, ciò che amiamo e per cui abbiamo cura. Continuerò a impegnarmi per una Napoli nuova aperta al contributo di tutti e immagino la possibilità per tutti di uno spazio anche fisico in cui portare ideee e contributi, penso a una Leopolda a Napoli che sarebbe una cosa bellissima e che vogliamo lanciare».

Sulla stessa lunghezza d'onda Ettore Rosato, secondo cui «stiamo facendo un partito in cui è molto importante sapere dove vai, non da dove vieni. Siamo un partito nuovo, non una scissione dal Pd, anche se è un partito che nasce da un nucleo importante che arriva dal Pd, a partire da Matteo Renzi, ma ci sono poi tante persone che arrivano da storie diverse e che pensano che la società italiana abbia bisogno oggi di un partito liberarle, riformista, capace di interpretare i bisogno nuovi dell'Italia. Ci sono strade diverse che ci portano tutti verso un'unica direzione: è importante sapere dove vai, non da dove vieni».

Ultimo aggiornamento: 15:41

