Napoli ferita dal maltempo, scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo: l'ira di de Magistris

Martedì 30 Ottobre 2018, 07:00

L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta «gialla» ma con la specifica di «vento forte o molto forte dai quadranti meridionali, con raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte». E, ulteriore avvertenza, «si raccomanda di prestare particolare attenzione alle sollecitazioni dei venti (pali della luce...), e le aree alberato del verde pubblico». Ma la polemica monta uguale: a scatenarle il sindaco Luigi de Magistris che parla «dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalità, ondata di maltempo, tenuto conto della sola allerta gialla, criticità ordinaria, diramata dalla competente protezione civile». Raffaele del Giudice, assessore a palazzo San Giacomo con la delega alla Protezione civile sino a venerdì alle 13 prima del rimpasto, attacca: «Era un'allerta gialla, non arancione come una settimana fa. Ma dopo la morte dello studente universitario - smorza - non voglio alimentare polemiche». Replica secca e lapidaria dalla Protezione civile campana: «Il codice colore non si riferisce al vento ma alle criticità idrogeologiche (frane, alluvioni) connesse alle precipitazioni piovose». Per capirci è la scala del rischio che viene diramata, dopo la frana di Sarno del maggio 1998, alla vigilia di precipitazioni pesanti che possano mettere in pericolo la popolazione.