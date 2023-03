Napoli, Manfredi dà il via al tavolo per l'infanzia

È stato presentato oggi alla stampa il Tavolo di lavoro per l'infanzia e l'adolescenza istituito e voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, in una sala giunta festosa per l’esibizione musicale della piccola orchestra di forcella. Le azioni del tavolo si muovono su due direttrici principali: un'attenzione rivolta ai primi mille giorni con progetti che coinvolgono sia i bimbi che i genitori e un intervento rivolto ai ragazzi che escono da Nisida per offrire reali e durature opportunità di formazione e di lavoro.

«Sono molto contento di essere con voi questa mattina - ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - dobbiamo lavorare tutti insieme sull'infanzia e sull'adolescenza che sono il vero patrimonio della nostra città». Invece, Paolo Siani, coordinatore del tavolo per l'infanzia ha dichiarato che «l'istituzione del tavolo è un investimento politico del sindaco che ha così deciso di investire sull'infanzia, di guardare al futuro iniziando dai bambini mettendo in campo una sinergia tra amministrazione, terzo settore e volontariato».

Le azioni del tavolo partiranno con incontri all’interno degli asili nido, rivolti però a tutto il territorio, su tre temi: allattamento, svezzamento e lettura. Si parte il 29 marzo al nido “Ammaturo” al rione amicizia. Il passo successivo sarà l'apertura, in dieci asili nido comunali, di punti lettura con la collaborazione della fondazione polis della regione Campania.