Napoli, il sindaco Manfredi nomina Maura Striano nuovo assessore all’Istruzione

Con apposito decreto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha nominato la professoressa Maura Striano come nuovo assessore all’Istruzione del Comune di Napoli. Striano viene dal mondo della scuola: è stata coordinatrice psicopedagogica e insegnante di sostegno, ed ha insegnato nella Casa Circondariale femminile di Pozzuoli e al Convitto Vittorio Emanuele II. Attualmente è docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché dottore di Ricerca in Scienze dell’educazione e Alumna Fulbright (Montclair State University). «Una scelta in piena continuità con lo straordinario lavoro svolto da Mia Filippone che ha lasciato un segno indelebile nel campo dell’istruzione e dell’educazione in città: alla professoressa Striano il compito, che saprà assolvere al meglio in virtù della sua esperienza di docente a scuola e poi all’Università, di proseguire lungo il solco tracciato dalla Filippone nei mesi di assessorato comunale», il commento del sindaco Manfredi.

«Ho avuto modo di collaborare con la Filippone in qualità di esperta su alcuni progetti da lei messi in campo e sono consapevole delle sfide che ci attendono a breve nello scenario post-pandemico. Le linee guida, tracciate dal sindaco Manfredi in continuità col passato, saranno tutte orientate a favorire l’inclusione sociale, a ridurre l’evasione scolastica, a realizzare i numerosi progetti finanziati dal Pnrr per efficientare le strutture scolastiche e ridurre i divari sociali e territoriali. Tra le priorità c’è infatti l’applicazione piena e diffusa del Patto educativo sottoscritto dal Comune insieme alla Curia di Napoli e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti a livello nazionale e locale», la strategia dell’assessore Striano. Lungo e articolato il percorso professionale della Striano nel settore dell’educazione con particolare attenzione agli interventi finalizzati all’inclusione sociale.