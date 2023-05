Napoli, premio Guido Dorso a Bill De Blasio: Manfredi consegnerà il riconoscimento all'ex sindaco di New York

Nel corso di una cerimonia a Palazzo San Giacomo, giovedì 1 giugno, alle 13:30, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi consegnerà all'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, in occasione della sua visita a Napoli, il premio internazionale “Guido Dorso” per la sezione Usa/Mezzogiorno.

Il premio Dorso, promosso dall'omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri, è giunto alla sua 43esima edizione ed è patrocinato dal Senato della Repubblica, dal consiglio nazionale delle ricerche e dall'Università Federico II di Napoli con l'adesione del Presidente della Repubblica.

«Il riconoscimento all'ex sindaco di New York - ha dichiarato Nicola Squitieri - intende segnalare gli italo-americani di origine meridionale che come lui onorano, a livello politico, economico e culturale, il nostro Paese negli Stati Uniti». Gli altri riconoscimenti della 43esima edizione del premio Dorso saranno consegnati il prossimo 5 ottobre nel corso di una cerimonia che si terrà al Senato della Repubblica.