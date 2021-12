Napoli, De Luca incoraggia Manfredi: «Nell'ultimo decennio il più grande disastro amministrativo al mondo»

«Con Gaetano Manfredi cerchiamo di voltare pagina a Napoli. Veniamo da un decennio che ha rappresentato il più grande disastro amministrativo del mondo, insieme con Roma, è stata una bella gara». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, incontrando insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi i neo assunti al Comune di Napoli nell'ambito del concorso Ripam-Regione Campania.

«L'eredità che prende il nuovo sindaco - ha aggiunto De Luca - è un'eredità pesante e avremo bisogno di dare una mano tutti. In questo decennio, se Napoli non ha fatto la fine delle città sudamericane, è anche perché qualcuno di noi ha fatto muro contro gli elementi di degenerazione, di microdelinquenza, di ricatto, di intimidazione. Abbiamo tenuto la barra dritta, altrimenti dopo 10 anni di disastro amministrativo e di perdita di spirito civico e di regole elementari, Napoli sarebbe stata come città sudamericane».

Secondo De Luca «anche la nuova Giunta comunale credo abbia le competenze per garantire una nuova stagione della sicurezza e del rispetto delle regole. Insieme dobbiamo porre termine a una stagione che ha visto in qualche modo prevalere, ma non dalle nostre parti a Santa Lucia, chi pensava di continuare con la logica dell'intimidazione e del ricatto. Intendiamo inaugurare la logica e la stagione del diritto e delle regole, dare una mano a tutti quanti ma sulla base delle regole e del rispetto reciproco. Chi pensa di essere ancora nella stagione di chi urla di più e di chi vuole ricattare, chi pensa di fare pressioni per determinare scelte sarebbe bene che cambi idea».