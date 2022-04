Napoli, Manfredi firma delibera adattamento a fini scolastici di locali alloggio custodi

Assegnare gli alloggi dei custodi presenti all'interno dei plessi scolastici e attualmente liberi agli Istituti che ne facciano richiesta, per ampliare e migliorare l'offerta formativa attraverso la destinazione degli stessi - previa trasformazione - ad ambienti didattici (aule, laboratori, archivi, uffici di segreteria, etc.) oppure, qualora gli Istituti non ne facessero richiesta - destinarli alla società Armena per consentire alla stessa l'espletamento delle commesse in ambito scolastico, quali la guardiania, vigilanza e manutenzione degli edifici.

È quanto prevede l'atto di indirizzo approvato, con propria deliberazione, dal sindaco Gaetano Manfredi, in ordine alla fruizione degli alloggi finora assegnati ai custodi delle scuole di competenza dell'Ente attualmente inutilizzati a causa dei limiti assunzionali previsti dalle normative in materia di fabbisogni di personale, che non hanno consentito all'amministrazione di procedere al reclutamento di nuove unità di personale - in seguito ai numerosi pensionamenti - in grado di ricoprire la qualifica di custode dei plessi scolastici, con il conseguente affidamento del servizio alla società in house Armena.

La destinazione di questi locali per finalità didattiche va nella direzione di fornire una risposta concreta all'emergenza Covid-19 che ha fortemente acuito la problematica, in tutti, o quasi, gli Istituti Scolastici, della carenza di idonei spazi allo svolgimento delle attività curricolari ed extra-curricolari, a causa della necessità di garantire, come prima forma di limitazione del contagio, l'applicazione di idonee misure di distanziamento interpersonale.