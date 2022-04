Napoli, il sindaco Manfredi incontra i direttori dei musei: presto coordinamento con il Comune

Stamattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo i direttori dei musei cittadini.

All'incontro, si legge in una nota del Comune di Napoli, hanno partecipato: Massimo Osanna, direttore generale Musei del ministero della Cultura; Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale; Paolo Giulierini, direttore del Mann; Marta Ragozzino, direttorice regionale Musei Campania.

Manfredi ha proposto l'istituzione di un coordinamento tra il Comune di Napoli e le direzioni dei musei statali per predisporre insieme una programmazione artistica e culturale. L'obiettivo, sottolinea la nota, «è garantire in città un'offerta integrata e complementare proiettata negli anni in grado di consolidare i flussi turistici ed attirarne di nuovi».