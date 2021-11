Napoli, Manfredi: «Le parole della ministra Lamorgese rafforzano la mia fiducia nel governo. Attueremo un mix di interventi»

L'attenzione assicurata ieri dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese su quella che ha definito, nel corso del question time alla Camera, «la grave situazione finanziaria del Comune di Napoli», per il sindaco della città, Gaetano Manfredi, «rafforza la mia fiducia che ho sempre manifestato in un intervento da parte del Governo, soprattutto di un'attenzione da parte del Governo, in primo luogo del presidente del Consiglio».

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, Manfredi vede Carfagna: «Adesso una nuova fase» LA BONIFICA Bagnoli, il Comune di Napoli punta su ex area Nato e lido Pola I CONTI IN ROSSO Debiti del Comune, sì di Forza Italia al «patto salva...

«Il tema di Napoli è di grande importanza e rilevo a livello nazionale - ha detto oggi il sindaco di Napoli - stiamo lavorando da settimane con grande intensità proprio perché ragionare sul futuro della città significa costruire un pezzo del futuro dell'Italia, penso che su questo c'è una consapevolezza di tutti».

Non si sbilancia, Manfredi, su quale norma potrebbe essere adottata per risolvere la questione economica della città. «È un approccio molto articolato, l'assessore Baretta sta seguendo tecnicamente tutte le ipotesi che stiamo cercando di mettere in campo - ha spiegato - è lavoro complessivo per fare in modo che ci sia il rilancio della città. Cercheremo di trovare la soluzione migliore. Ci sono tante cose sul tavolo, sarà un mix di interventi, il tema fondamentale è l'impatto finale delle norme che ci deve consentire di avere quella agibilità per rilanciare la città».

«Su Bagnoli si sta facendo una ricognizione molto dettagliata sullo stato di avanzamento, la quantificazione dei costi e il grado di copertura. Questo ci consentirà di avere una fotografia concreta e realistica della situazione, che poi condivideremo anche con i cittadini».Ha detto il sindaco che ieri nel corso dell'incontro con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha affrontato il tema della bonifica e rigenerazione dell'area ex Italsider di Bagnoli.

Sulla rimozione o meno della «colmata» realizzata sulla linea di costa, Manfredi ha spiegato che «siamo ancora molto lontani dalla colmata, prima di arrivare alla colmata dobbiamo ragionare sulla terra. Poi ovviamente va fatta anche una riflessione tecnica sulla colmata. Oggi esiste una legge che dice che la colmata si toglie e che va ripristinata la linea di costa, e io da sindaco rispetto le leggi. È chiaro che Invitalia dovrà fare uno studio di fattibilità per valutare quanto costa toglierla e come si toglie, perché il tema è anche tecnico. Il problema è chi la toglie, come la toglie e quanto costa. Ma siamo molto lontano da questo stiamo ragionando su quello che succede a terra».

LEGGI ANCHE Debiti, governo in campo «Attenzione per Napoli pronte risorse e norme»

In fine al termine dell'incontro con la presidente della Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes a Palazzo San Giacomo «il sindaco Manfredi - si legge in una nota - ha ribadito la richiesta che la Rai valorizzi ulteriormente il Cptv di Napoli, con un ampliamento delle produzioni e l'individuazione di nuovi spazi dedicati in città. I vertici Rai hanno assicurato che la coesione territoriale è una delle priorità per il paese e dunque per l'azienda Rai e hanno confermato il loro costante interesse per il Centro di produzione di Napoli».