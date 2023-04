«Il trasporto su ferro è il vero futuro di Napoli», dice con fermezza il sindaco Gaetano Manfredi, il cui obiettivo è di arrivare a «sei nuovi treni sulla linea 1 entro la fine del 2023». Il primo cittadino ha presenziato ieri alla riapertura dell'uscita secondaria della metro di Toledo, la stazione di Montecalvario ai Quartieri Spagnoli: un passo importante per un'amministrazione che si gioca tanto proprio sulla partita della mobilità, il cui rilancio resta senza dubbio uno degli obiettivi primari dichiarati del quadriennio Manfredi. Quella dell'ex rettore-ingegnere, insomma, si prefigge di passare alla memoria, tra l'altro, come la giunta della svolta sui trasporti.

Le criticità finora non sono mancate, dall'impasse della funicolare di Chiaia ai problemi sindacali interni ad Ansfisa (l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) che hanno ritardato i collaudi dei nuovi convogli, ma il sindaco annuncia il superamento degli ostacoli e un cronoprogramma preciso, che porterà «al potenziamento del trasporto su ferro e all'entrata in esercizio del terzo treno Caf sulla linea 1 già entro l'estate». Il primo cittadino dà una timeline anche sulla funicolare e su eventuali «modifiche che saranno valutate al recente piano traffico» tra piazza Municipio e la Napoli affacciata sul mare.

Ben 225mila passeggeri attesi a Capodichino solo in questo ponte della Liberazione. Il boom del turismo rappresenta l'essenza della stagione di rinascita economica e culturale che in questo momento sta vivendo la città. Il rilancio dei trasporti, in questo senso, diventa prioritario anche per la messa a sistema dei flussi e dell'indotto?

«Sì, siamo qui proprio per questo. Dopo tre anni di chiusura abbiamo deciso di riaprire l'uscita di Montecalvario. E questa è una struttura strategica, perché consente l'accesso diretto ai Quartieri Spagnoli e abbiamo compiuto questa scelta proprio per favorire la mobilità su ferro e dare così una risposta a questa straordinaria ondata turistica. Dopo tanto tempo di fermo della stazione, abbiamo dovuto ricollaudare tutti gli impianti e prendere nuovo personale, grazie agli sforzi fatti da Anm. Stiamo lavorando sul potenziamento del trasporto su ferro, che è il vero futuro di Napoli. Questa è la soluzione per garantire vivibilità, qualità dei servizi e sostenibilità ecologica».

Quali sono i prossimi passi da compiere, in funzione di questo «potenziamento»?

«Stiamo lavorando sulla messa in linea dei nuovi treni: è un passaggio fondamentale per garantire più affidabilità e frequenza del servizio. Stiamo poi portando avanti un discorso molto importante con le organizzazioni sindacali e con il nuovo management di Anm per garantire l'apertura anche serale e parzialmente notturna della metro nei fine settimana. Stiamo sbloccando finalmente la situazione della manutenzione straordinaria della funicolare di Chiaia, chiusa a causa di una serie di errori commessi anche in passato, che stiamo risolvendo. E poi abbiamo l'apertura della linea 6, che dobbiamo completare entro la fine del prossimo anno, e quella delle nuove fermate della metropolitana di linea 1, al Centro direzionale e a Palazzo di Giustizia. In parallelo c'è un progetto molto importante che stiamo portando avanti con Ferrovie dello Stato: riguarda il rifacimento delle stazioni delle linee di Ferrovie della metro, con lavori che partiranno all'inizio del 2024. Si tratta di interventi importanti, che ci restituiranno una città moderna con servizi affidabili e una manutenzione costante. Senza programmazione, senza investimenti e senza personale non si possono garantire servizi di qualità».

Entrando nello specifico, quando si sbloccherà la situazione della funicolare di Chiaia, chiusa da oltre 200 giorni e ancora senza operai al lavoro?

«La gara è in corso e la scadenza è fissata intorno al 10 maggio. Ci auguriamo che arrivino domande e dovrebbero esserci. I lavori partiranno prima dell'estate».

Per quanto riguarda la linea 1, avete un cronoprogramma per l'entrata in esercizio dei prossimi treni Caf?

«Abbiamo fatto un accordo con Ansfisa per accelerare le procedure di collaudo e già si stanno svolgendo le prove del terzo treno. Il nostro obiettivo è di metterlo sui binari già entro l'estate. E ci prefiggiamo, entro la fine dell'anno, di arrivare a sei nuovi treni sulla linea 1».

La frequenza del servizio, in effetti, è migliorata a vista d'occhio negli ultimi giorni, con "l'aiuto" del secondo treno spagnolo.

«Oltre ad aggiungere una vettura, questi mezzi hanno una capacità doppia rispetto a quelli vecchi: è come metterne due».

Passiamo ai troppi cantieri aperti contemporaneamente nel cuore della city. Le lamentele di albergatori, cittadini e associazioni di categoria, in questo senso, non mancano. Quando e come si darà respiro alla circolazione in zona via Marina, Castelnuovo, piazza Municipio?

«Entro l'11 maggio, giorno della tappa napoletana del Giro d'Italia, si chiuderanno i cantieri in zona piazza Municipio. Successivamente, la nuova piazza, compresa la parte che si trova davanti alla Stazione Marittima, sarà aperta entro il 30 maggio».

Con il nuovo dispositivo di traffico entrato in vigore la scorsa settimana, tanti automobilisti lamentano di dover percorrere via Acton due volte per poter raggiungere il porto. Pensate a un'eventuale modifica?

«Nel progetto iniziale della viabilità c'è l'obbligo di svolta a destra per chi arriva da piazza Municipio. Faremo uno o due mesi di sperimentazione, in cui è previsto anche un doppio senso di via Marina. Dopo questa fase di sperimentazione, entro l'estate, verificheremo anche la possibilità di una rotatoria per svoltare a sinistra su via Colombo».

Quanto alla festa scudetto, come proseguono i preparativi? Si pensa ancora a un possibile numero chiuso?

«Ci stiamo lavorando. Ci sarà un evento allo stadio il 4 giugno, più quattro palchi allestiti in città e altrettanti in provincia. A eccezione dell'area di Bagnoli, su cui la Questura sta ancora facendo delle valutazioni, le altre tre location scelte sono Scampia, piazza Mercato e il Plebiscito. Quanto ai numeri, l'elemento discriminante riguarda la questione della sicurezza: cioè quante persone potranno accedere agli eventi e le vie di fuga».