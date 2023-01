«Napoli e l'area metropolitana sono il motore della regione»: lo sprone di Manfredi

«Il vero motore della nostra regione è Napoli e l'area metropolitana, perché rappresenta il luogo dove c'è più popolazione, più produzione di Pil e più possibilità di sviluppo». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto al congresso della Camera del lavoro metropolitana di Napoli. Secondo Manfredi «dobbiamo parlare di sviluppo, di lavoro, di creare economia, portare investimenti in città e fare in modo che si ricrei lo spirito di rilancio di tutti i comparti dell'economia, non solo in città ma in tutta l'area metropolitana, e non solo il perimetro dell'ex provincia. Io guardo all'area metropolitana reale economica che ruota intorno Napoli, che significa anche il basso casertano, il basso avellinese, l'agro nocerino-sarnese che economicamente e socialmente sono legati alla dinamica della nostra area metropolitana.

Il sindaco Manfredi spiega: «Dobbiamo guardare al bacino metropolitano, che è diverso e più grande. Napoli dev'essere il grande traino per fare in modo che le aree interne poi possano crescere, che è un'altra opportunità molto importante. Noi stiamo facendo un accordo con Bari non perché sono amico del sindaco di Bari, ma perché con l'alta velocità Napoli-Bari cambia l'equilibrio dello sviluppo del Mezzogiorno, perché le aree interne che prima erano il luogo della periferia diventano il luogo del centro, diventano lo snodo per il rapporto tra i due mari, e servite dall'alta velocità diventano anche luogo di grande sviluppo».