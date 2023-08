Napoli, Manfredi: «A breve la sostituzione di Mancuso in giunta»

«Al rientro dall'estate mi confronterò con i partiti e speriamo di concludere con la sostituzione di Mancuso completando la giunta. Non ci sono grandi problemi». Lo afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al Meeting di Cl. «C'è stato solo un confronto che è stato più lungo di quello che ci aspettavamo», conclude.

«Il vero tema non è abolire il reddito di cittadinanza ma avere reali politiche di avviamento al lavoro con formazione, accompagnamento reale e reale incrocio della domanda e offerta: se no c'è il paradosso che a Napoli si cercano lavoratori e restano i disoccupati». «Bisogna poi incidere sui giovani. Oggi chi ha 50 o 60 anni ha difficoltà ad essere reinserito», conclude.

«I processi migratori vanno governati e non nascosti. Abbiamo numeri che non si ricordavano da anni, e la maggior parte dei migranti che arrivano sono minori non accompagnati. I comuni affrontano una grande difficoltà non solo nell'accoglienza ma anche sulla copertura dei costi che per essa sono necessari. Serve una politica migratoria diversa che lavori su flussi già coordinati ai bisogni di quelle popolazioni e delle nostre comunità» afferma il sindaco. «Da un rapporto sano con l'Africa può arrivare un governo del fenomeno migratorio», conclude.

«Il Pnrr è un tema che noi sindaci consideriamo cruciale». A ribadirlo è il sindaco di Napoli, osservando di «non aver condiviso la proposta alla Commissione Europea di spostare i finanziamenti essenzialmente orientati ai piani di recupero urbano e quindi legati alla rigenerazione delle periferie».

Ricordando i progetti messi in campo dal Comune di Napoli, il sindaco si augura che «non ci siano ritardi e che l'eventuale spostamento dei fondi venga compensato subito con altre fonti di finanziamento. Ho qualche perplessità - ammette - perché non è facile spostare progetti dalle risorse del Pnrr ai Fondi di sviluppo e coesione: ci sono regole diverse, modalità di aggiudicazione legale diverse, monitoraggi diversi. Però - conclude Manfredi - noi non ci fermeremo e finché il Governo non ci dirà di fermarci, andremo avanti».

Bisogna pensare alla rigenerazione dei luoghi fisici ma anche a quella sociale, Serve capacità di ascolto, serve la partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini. Altrimenti, per Manfredi, una completa rigenerazione di una città non potrà mai avvenire. «Credo che Napoli, come è sempre stato nella storia, è un pò un piccolo laboratorio di quelle che sono le complessità nell'affrontare un tema decisivo come quello di ripensare le città guardando alle città come luogo dove si riducono i conflitti e non si incrementano - ha spiegato - abbiamo una grande necessità che è quella di ricucire i rapporti, i luoghi, i sogni delle persone. Le città raccolgono le contraddizioni, i grandi contrasti sociali, economici, educativi. Se noi guardiamo gli indici di dispersione scolastica le differenze tra i quartieri di Scampia e Chiaia sono maggiori di quelle tra due regioni. I contrasti sono ancora più forti a distanza di pochi chilometri. Oggi la vera sfida dei sindaci e del paese è lavorare sulla rigenerazione dei luoghi che non è solo urbanistica ma sociale».

Prima, ha sottolineato Manfredi, «bastava cambiare i luoghi per cambiare la società ma quando pensiamo solo ai luoghi e chi non li abita spesso sbagliamo e i fatti ci dicono questo». Da qui i «due tipi di lavoro» che si stanno facendo a Napoli. La rigenerazione delle periferie interne, quelle che sono al centro della città, spiega il primo cittadino: «Pensiamo alla Sanità, ai Quartieri Spagnoli che grazie alla cultura e al turismo sono rinati. E poi ci sono i grandi quartieri della periferia, come Scampia, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio. Scampia, ribadisce Manfredi, è cambiata e cambierà sempre di più, grazie al progetto restart Scampia, la realizzazione di parchi, orti urbani, abitazioni ecosostenibili. C'è poi la facoltà di medicina, la demolizione delle altre vele, i cantieri che partiranno ad ottobre». Una ricostruzione dei luoghi - 150 milioni di euro di cui la metà sul Pnrr - che però per Manfredi non basta.

«Serve un lavoro con le comunità, un grande impegno del terzo settore, bisogna cambiare il mix sociale. Il quartiere è già cambiato tanto ma bisogna rigenerare non solo fisicamente ma socialmente, è la vera scommessa». »Le operazioni calate dall'alto vengono subìte senza l'energia della popolazione - ha concluso Manfredi - la lezione messa in campo a San Giovanni a Teduccio, con la Apple lo dimostra. E lo faremo anche a Ponticelli. Cambiare significa partecipazione, ascolto ma anche visione del futuro e nuovo protagonismo».