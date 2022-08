Trasporti a Napoli, Manfredi: «Da settembre più corse e allungamento orario metro»

Nuovi treni della linea 1 della metropolitana e un possibile allungamento dell'orario di esercizio ma solo dal mese di settembre. Napoletani e turisti che saranno in città nel mese di agosto dovranno dunque adeguarsi alla situazione contingente. «Cercheremo di mantenere la nostra offerta sulla metropolitana malgrado le ferie - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - facevamo affidamento anche sui nuovi treni ma purtroppo non siamo riusciti ancora a metterli in linea e ci auguriamo di farlo da settembre consentendoci così una maggiore frequenze e inoltre lavoriamo per un piano di allungamento dell'orario».

Sul fronte delle presenze turistiche, il sindaco ha sottolineato che «i dati sono buoni e le proiezioni sono buone anche per settembre e ottobre, mese in cui Napoli ospiterà il torneo dell'Atp, evento che ci consente di allungare ulteriormente la stagione. Presenze importanti che se da un lato rappresentano un fattore positivo per la città, dall'altro - ha evidenziato il sindaco - mettono pressione sul fronte dei servizi che non sono ancora sufficienti ma la città sta reggendo e progressivamente ci organizzeremo sempre meglio sia per quanto riguarda il tema della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento che per i trasporti. Abbiamo un progetto molto definito - ha concluso - con l'obiettivo di avere sempre più turisti ma senza snaturare e trasformare la città».