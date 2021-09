Napoli, manifestanti-fantasmi di Potere al Popolo prima dell'arrivo di Letta

Manifestazione di Potere al Popolo in piazza San Gaetano a Napoli prima dell'arrivo del segretario del PD, Enrico Letta, per un punto stampa con il candidato sindaco Gaetano Manfredi. Vestiti da fantasmi i manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto: «Contro il lavoro. Usciamo dal sottosuolo».

«Letta viene qui solo quando c'è la campagna elettorale», ha detto Giampiero Laurenzano, capolista di Potere al Popolo alle prossime elezioni amministrative. I rappresentanti di Potere al Popolo, che alle elezioni sostengono la candidata demA Alessandra Clemente, hanno deciso di manifestare in prossimità dell'ingresso di ' Napoli Sotterraneà. «Noi siamo sempre stati al fianco dei lavoratori sfruttati - sottolinea Laurenzano - mentre il Pd è sempre stato silente contribuendo a distruggere il mercato del lavoro e consentendo lo sfruttamento della gente». I manifestanti hanno chiesto ai cittadini «di non regalare la città al PD e a De Luca».

Qualche schermaglia verbale tra i rappresentanti di Potere al Popolo e quelli del PD in attesa dell'arrivo del segretario rispetto a chi sia responsabile della situazione in cui versa la città. Prima dell'arrivo di Letta, i manifestanti hanno lasciato la piazza dirigendosi su via Tribunali.