Napoli, manifestanti in piazza contro il decreto Pillon sull'affido

Venerdì 9 Novembre 2018, 17:40

Alcune decine di attivisti della rete #Nonunadimeno si sono radunati in piazza San Domenico Maggiore, a Napoli, dove, con slogan e striscioni hanno criticato il ddl Pillon sull'affido.Il sit in di piazza è stato organizzato in sostituzione di una manifestazione di protesta che si sarebbe dovuta tenere davanti al Palazzo di Giustizia dove il senatore Pillon era atteso per partecipare ad un convegno. Le manifestanti hanno lanciato l'iniziativa che domani vedrà numerose associazioni femministe protestare in varie città d'Italia contro il disegno di legge.