Napoli, il popolo della Terra dei fuochi invade le strade del centro storico

Sabato 24 Marzo 2018, 15:57

Un nuovo fiume in piena invade le strade del centro storico di Napoli. Sono in centinaia i cittadini, gli attivisti, i comitati e i gruppi ambientalisti dei diversi territori campani che si stanno muovendo in questo momento da piazza Mancini, diretti al palazzo della Regione a Santa Lucia. Hanno tutti aderito al corteo promosso dall’associazione “Stop Biocidio” che da tempo ormai si pone a difesa dei territori devastati dall’inquinamento chiedendo bonifiche e interventi di messa in sicurezza.Al grido “jatevenne” si apprestano a percorrere il corso Umberto I con in mano striscioni, bandiere e sacchi dei rifiuti con sopra immagini e fotografie di personaggi politici a cui intendono manifestare il tutto il loro dissenso.«Oggi consegneremo al governatore Vincenzo De Luca la nostra sfiducia», sentenzia Taniero Madonna di “Stop Biocidio”. «Invece di pensare a insultarci dovrebbe pensare a capire cosa accade sotto il suo naso in Regione. Oggi c’è in piazza il popolo che non si ferma e che continuerà a chiedere giustizia e legalità per i territori diventati discariche a cielo aperto».