Domenica 18 Marzo 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 14:54

Napoli in piazza per fermare il massacro in Siria: «Per rompere il silenzio delle istituzioni europee anche a Napoli s'è tenuta una manifestazione come a Manchester, Londra, Parigi, Dortmund, Berlino, Torino, Venezia, Roma, Pisa... con un centinaio di persone e di solidali che si sono ritrovate in presidio per denunciare l'invasione turca della Siria e i bombardamenti su Afrin», denunciano in una nota i manifestanti del Comitato Napoli per Kobane.