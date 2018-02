«Meno tasse, più lavoro e sicurezza», forum al Mattino con la Carfagna

Martedì 27 Febbraio 2018, 20:34

Meno tasse e burocrazia, più lavoro e sicurezza: così il centrodestra cala sul tavolo le credenziali per tornare al governo, magari con Tajani premier. Pensieri e parole di Mara Carfagna, ex ministro del Berlusconi IV, parlamentare uscente e capolista in Campania alla Camera per Forza Italia.Di fronte le sfide e le aspettative del Paese che aspira ad una ripresa economica ancora più vigorosa. Di mezzo un Mezzogiorno, dove i governi spesso hanno fallito politiche e ricette. Ma di mezzo anche una nuova stagione di riforme da riaprire: dalla giustizia alla scuola, dal lavoro alla Pa, tutte tranne la legge elettorale. Da sfondo alle parole della Carfagna la convinta determinazione a spiegare all’elettore del centrodestra meridionale che no, il voto alla coalizione di Salvini non è un voto contro il Mezzogiorno. Perché il garante resta sempre lui, Silvio Berlusconi.L'intervista completa in edicola mercoledì con il Mattino.