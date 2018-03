Martina a Napoli: «Il Pd si prepari bene a fare attività di opposizione»

Lunedì 19 Marzo 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 20:38

«Il Pd deve far tesoro del passaggio che sta vivendo, sapendo che il 4 marzo siamo stati sconfitti. Bisogna prepararsi bene a un'attività di minoranza che vuole contribuire dall'opposizione». Lo ha detto il reggente della segreteria nazionale del Pd, Maurizio Martina, parlando a Napoli con i giornalisti a margine dell'assemblea dei circoli cittadini. «Mi pare che l'atteggiamento di chi ha vinto sia ancora da campagna elettorale. Sappiano che la campagna elettorale è finita e che il Paese ha bisogno di risposte e non accetterà balletti, tatticismi esasperati come quelli che stiamo vedendo, in queste ore, da parte di chi ha vinto», ha aggiunto ancora Martina. «Dobbiamo sfidarli sul terreno della serietà, delle proposte concrete. La prima proposta che il Pd farà in Parlamento è sull'assegno universale per le famiglie con figli - ha concluso una proposta necessaria, giusta e un intervento possibile».«Se vinci e non riesci a governare saranno i cittadini a chiederne conto» ha detto ancora Martina, parlando all'assemblea del circolo del Pd di Fuorigrotta, a Napoli. «Oggi Di Maio ha detto che per la lista dei ministri ne parla con il presidente della Repubblica: troppa grazia», ha aggiunto. «Qualcuno ricordi a Di Maio che c'è una Costituzione», ha concluso.Poi il reggente del Pd ha chiesto «a tutti un atto di responsabilità, uno scatto in avanti. Dobbiamo essere all'altezza del tempo che stiamo vivendo. Vale per il Pd a livello nazionale, ma anche per i territori. Lasciamo da parte le tensioni e costruiamo insieme una stagione di impegno».Infine un'analisi del voto. «Dobbiamo rivolgerci a tutti i cittadini e dire chiaramente che abbiamo capito il messaggio del 4 marzo e vogliamo rilanciare il nostro impegno quotidiano con grande umiltà e determinazione. Il Pd rimane una comunità di uomini e donne al servizio del Paese» ha detto Martina che poi ha aggiunto. «Bisogna uscire dalle nostre dinamiche e dai nostri dibattiti troppo spesso autoreferenziali e fare un lavoro nella società, nei territori, per accompagnare i bisogni, stare accanto a chi soffre. Non fare come i nostri avversari, che raccontano risposte semplici, ma stare accanto alle persone. Questo è il primo dovere della politica e del Pd».