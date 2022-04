Napoli, Martusciello (Fi) attacca: «Lo staff di Manfredi ha pochi titoli di studio»

Arrivano accuse, a gamba tesa, per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi da parte di Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia.

«Il rettore Manfredi, oggi presidente della Città Metropolitana, smentisce se stesso e la sua storia scegliendo come suoi collaboratori una serie di non laureati, diplomati a fatica, con il minimo dei voti. Contratti spezzettati, così che il figlio di una ex parlamentare sempre pronta a fare la moralista, prende un contratto al 30 per cento. Il 30 per cento quanto è una gamba e un braccio? Questa è la classe dirigente che ha in mente Manfredi? Una vergognosa divisione, senza alcun criterio logico e meritocratico» ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia.