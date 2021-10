«È ridicolo Manfredi se fa la giunta fotocopia di quella di Caldoro. La sua giunta sia per il 2026 e non per il 2010». Così, in una nota, Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.

«Le notizie apparse sulla stampa di assessori pescati nell'impianto di chi ha governato la Regione per il centrodestra per cinque anni dal 2010 al 2015 sono francamente avvilenti e non promettono nulla di buono per la città», ha aggiunto.