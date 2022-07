Napoli, al Maschio Angioino «Prime Minister», scuola di politica per giovani donne

Prime Minister, scuola di politica per giovani donne dai 14 ai 19 anni, celebra oggi la conclusione del percorso annuale per ragazze provenienti da tutta la Campania. Le «primers», chiamate così dallo staff, si sono divise nel corso dell'anno in tre gruppi. Il primo, sulle tematiche di genere, ha dato vita ad «Angulus», mostra contro gli stereotipi allestita a giugno nel chiostro di San Domenico Maggiore. Ora toccherà ai team scuola e sostenibilità che hanno elaborato una proposta di legge, legata all'associazionismo studentesco, e organizzato un evento collegato al mondo del fashion. Il tutto nella splendida location del Maschio Angioino di Napoli.

La mattinata è iniziata alle 9.30 con una sfilata di capi di seconda mano a cura del movimento “La Ginestra”, nell'intento comune di ridare vita ad abiti usati per non gettarli via. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Giugno Giovani e vede la presenza dell'assessora alle politiche giovanili e del lavoro del comune di Napoli, Chiara Marciani. Dopo i suoi saluti hanno fatto seguito le relazioni di Luca Maisto, rappresentante d'Istituto «Immanuel Kant» di Melito, del team scuola ed è stato proiettato il video sull'esposizione fotografica, introdotto dalle ragazze stesse. «Le competenze teoriche e le ispirazioni ricevute nel corso dell'anno si sono tramutate in impegno civico, con proposte concrete che hanno l'obiettivo di cambiare la società - il commento di Angela Laurenza, co-founder di Prime Minister». La seconda parte prevede l'intervento di Anna Ceprano, presidente di LegaCoop Campania, in un confronto con l'on. Alessandro Fusacchia, socio fondatore di Movimenta, associazione rappresentata anche da Valeria Ronzitti, membro del comitato direttivo e coordinatrice per la campagna sul congedo di paternità, e da Giuseppe Carullo, co-portavoce nazionale. Sarà poi la volta del progetto sull'ambiente, tema che avrà come testimonial Claudia Portadibasso la quale illustrerà la mission della sartoria sociale Nakupenda. Infine, una panoramica audiovisiva sull'intera edizione, l'attesa consegna dei diplomi alle primers e a margine il buffet offerto dall'antica forneria Molettieri.