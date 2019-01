Migranti, de Magistris sfida Fico e prova a spaccare i cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 07:00

Il sindaco de Magistris continua a cavalcare l'opposizione a Salvini per gli sbarchi dei migranti. Ma stavolta spacca la corrente grillina che fa capo al presidente della Camera Roberto Fico. Mugugni. Malcelati imbarazzi. Perché l'ala più dialogante dell'M5s si ritrova ieri mattina improvvisamente spiazzata quando il sindaco dice: «Non ci siamo sentiti, però faccio un appello a Roberto Fico che conosco da tanti anni, al Presidente della Camera del nostro Paese, una persona che ha sensibilità diverse rispetto a quelle di Di Maio e Salvini, di essere più netto e chiaro in questi giorni, perché in questi giorni non si può stare a guardare. Bisogna - avverte durante la trasmissione Agorà - schierarsi. Da una parte o dall'altra. Io mi aspetto una posizione molto forte». Una mossa politicamente astuta, quella del sindaco, che tenta di spaccare o comunque far venire allo scoperto i grillini dopo essersi messo nel gruppo di testa dei primi cittadini contestatori di Salvini e le sue politiche. Sembra riconoscerlo, anche senza mai nominarlo, anche l'ex governatore Antonio Bassolino che di de Magistris non è certo amico, né è stato mai tenero. «I sindaci 25 anni fa - dice intervistato a Radio Crc - fecero da supplenti della democrazia. Oggi, come allora, possono avere un ruolo importante». E ancora: «Osservare e rispettare le leggi è un dovere per un amministratore ma al tempo stesso, ogni sindaco ha il diritto di battersi per modificare leggi, usando gli strumenti già previsti dalla Costituzione e dalla normativa».