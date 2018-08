Niente treni dopo Napoli-Milan, il Comune punge ancora De Laurentiis

Venerdì 24 Agosto 2018, 15:42

«Leggo delle difficoltà nei trasporti serali, ricordo che si dovrebbe chiedere a EAV e Ferrovie (Circumvesuviana, cumana e linea 2 non sono gestite dal Comune di Napoli). Cosi solo per chiarezza, nella più discussa convenzione del secolo, i trasporti erano a carico della SSc Napoli». Lo scrive sul su profilo Facebook l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, facendo riferimento alle difficoltà del trasporto pubblico per il rientro a casa dei tifosi dopo Napoli-Milan di domani sera al San Paolo.Borriello fa riferimento anche alla nuova convenzione tra il Comune e il Napoli per regolamentare i rapporti sullo stadio San Paolo, convenzione che però non è stata ancora firmata per la forte tensione tra i due soggetti.