Lunedì 29 Luglio 2019, 10:19

Dispiegamento di agenti di polizia in assetto antisommossa, in via Mezzocannone, a Napoli, dove un folto gruppo di disoccupati aderenti al momenti «7 Novembre» sta manifestando in attesa dell'arrivo del vicepremier Luigi Di Maio. Al momento la situazione non desta preoccupazioni: i disoccupanti stanno urlando slogan dai megafoni. La presenza del ministro dello Sviluppo Economico è infatti annunciata stamattina all'Università degli Studi di Napoli Federico II, per un convegno sul Regionalismo differenziato