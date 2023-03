Il ministro Sangiuliano a Napoli: «Nel mondo c'è fame di cultura italiana»

«In Italia ci sono 5 milioni di opere e noi ne esponiamo solo 480mila. Nel mondo c'è fame di cultura italiana e lo dimostrano i dati secondo cui i nostri musei in pochi mesi sono tornati ai livelli del 2019 e sono anche, nel senso buono del termine, una 'macchina da soldi'». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto al Festival Euromediterraneo dell'economia in corso oggi e domani a Napoli.

«Sto provando a lavorare con umiltà alla costruzione di un immaginario italiano nel mondo, di una proiezione del valore Italia, del suo essere, del suo modo di vivere». Il ministro ha riferito i dati emersi da una ricerca secondo cui «la stragrande maggioranza» di cittadini che vivono in altri Paesi hanno risposto che se la propria Nazione non ci fosse vorrebbero vivere in Italia. «La nostra missione - ha concluso Sangiuliano - è coltivare tutto ciò e farne un valore anche economico e non solo un discorso astratto, ma un elemento propulsore della nostra economia. Dobbiamo vendere nel mondo il nostro immaginario e la nostra dimensione culturale».