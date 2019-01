Sanità, il ministro Grillo attacca De Luca: «Snobba lo Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Gennaio 2019, 07:00

«Quando il governo precedente aveva nominato i commissari per la sanità, De Luca non li ha fatti lavorare. Lo Stato era andato ad aiutare la Regione Campania e, per tutta risposta, il presidente ha mandato a quel paese lo Stato». Così il ministro della salute Giulia Grillo, ieri mattina a Tg2 Italia, torna a intervenire sul caso formiche diventato scontro politico dopo l'appello dei vertici dell'ospedale San Giovanni Bosco che hanno chiesto di non «essere lasciati soli». E il governatore replica piccato: «Leggetevi gli atti, non ho nulla da aggiungere». Ma la polemica a distanza va avanti sui lavori mancati, i fondi congelati e l'enorme degrado in corsia. E i sindacati dell'Asl Napoli 1 Centro proclamano lo sciopero per metà febbraio e annunciano una denuncia alla Corte dei Conti.