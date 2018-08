È morto l'ex senatore Emiddio Novi: travolto e ucciso dal camion della spazzatura

Venerdì 24 Agosto 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 12:15

Travolto e ucciso da un camion della nettezza urbana. È morto così Emiddio Novi, 72 anni ex senatore di Forza Italia, parlamentare dal 1994 al 2008.Già direttore de Il Giornale di Napoli, fu candidato de Polo delle Libertà a sindaco di Napoli nelle elezioni amministrative del 1997: sconfitto da Antonio Bassolino, restò in consiglio comunale fino al 2001 come capogruppo di Forza Italia.Da tempo residente a Napoli, era tornato a Sant'Agata di Puglia, nel foggiano, suo paese d'origine. Qui è stato schiacciato dal camion in retromarcia in piazza XX Settembre.L'annuncio è stato dato dalla famiglia con un messaggio sulla pagina facebook dell'ex senatore.