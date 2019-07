​Mostra su Valenzi, Daniele: «Ha dato vita al rinascimento napoletano»

Sabato 20 Luglio 2019, 17:43

Si è tenuta venerdì l’inaugurazione della mostra “Estate a Napoli 1979/2019. La politica dello spettacolo ai tempi di Maurizio Valenzi”, al Maschio Angioino, curata da Maria Savarese con la collaborazione di Gianni Pinto, organizzata dagli Editori Paparo.Molti i ricordi sull’ex sindaco Valenzi, c’è anche chi come Gianluca Daniele, vita da sindacalista nella Cgil e oggi consigliere regionale del Pd, conserva ancora un suo disegno: “È stata una grande emozione poter ricordare uno dei sindaci più importanti di Napoli, napoletano verace, colui che ha dato vita al rinascimento culturale della nostra città, il sindaco pittore di cui mi fregio di conservare un suo disegno, ricevuto quando lo incontrai a casa sua a via Manzoni nel ’97, durante la mia prima campagna elettorale”.Maurizio Valenzi, oltre che pittore e politico, è stato un antifascista, senatore del Pci, primo sindaco comunista di Napoli, “l’uomo che ha incarnato davvero l’immagine del cambiamento” aggiunge Daniele. “Fu lui nel 1979 ad inventarsi la manifestazione culturale Estate a Napoli, - ricorda il consigliere regionale - che non solo diede modo ai napoletani di assistere agli spettacoli di grandi artisti italiani ed internazionali, ma che diede la possibilità a tanti giovani artisti, tra cui un giovanissimo Pino Daniele, di cantare a Piazza del Plebiscito davanti a tutta la città”.L’esposizione racconta la storia di quegli anni, attraverso documenti e fotografie inedite riuscendo a far percepire quanto viva fosse, allora, la voglia di riscatto attraverso la cultura in tutte le sue forme, nonostante la carenza di strutture teatrali e i mille problemi sociali che, negli anni’80, attanagliavano la città e l’intero paese.Parte del materiale esposto che racconta centinaia di iniziative svoltesi in quegli anni a Napoli con protagonisti come Eduardo De Filippo, Roberto De Simone, e tanti altri è stato fornito da Gianni Pinto, allora capo della segreteria politica di Maurizio Valenzi, nonché consigliere comunale e coordinatore di ''Estate a Napoli''.