Napoli, Quarta Municipalità: il presidente Perrella scioglie la giunta

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Quarta Municipalità di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) Gianpiero Perrella ha azzerato la sua Giunta revocando con un decreto le deleghe agli assessori e al vicepresidente. La decisione di Perrella arriva «a seguito delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi ad approvare importanti atti deliberativi in consiglio di Municipalità per la mancanza di una maggioranza».Nei prossimi giorni Perrella nominerà una nuova Giunta. Perrella è stato eletto nel 2016 con una maggioranza composta dalla lista «La Città», facente capo al consigliere comunale David Lebro poi uscito dalla maggioranza a sostegno del sindaco de Magistris e avvicinatosi al governatore campano Vincenzo De Luca, dai Verdi e dalle liste «Bene Comune», «De Magistris sindaco» e «Dema», queste ultime diretta emanazione del primo cittadino.Proprio con i consiglieri di quest'ultimo gruppo sono stati registrati gli attriti più profondi: «In questi anni - spiega Perrella - ho tentato in tutti i modi di preservare quella maggioranza scelta dagli elettori e uscita vincitrice dalle elezioni del 2016, nonostante le continue defezioni di una maggioranza che a distanza di oltre 3 anni è a dir modo ridimensionata e sicuramente non più sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali. Questo ridimensionamento è frutto in primo luogo dello svuotamento del gruppo Dema: inizialmente composto da 10 consiglieri, oggi ridotto a 5 esponenti i quali non hanno voluto in nessuno modo anteporre le esigenze dei cittadini alle logiche partitiche, sottraendosi a possibili accordi istituzionali che avrebbero assicurato la governabilità della Municipalità e, questa mattina, allo stesso confronto in aula», conclude.