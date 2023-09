Musicista ucciso a Napoli, Sangiuliano: «Pronti a sostenere l'Orchestra Scarlatti»

Questa mattian, lo scrittore Maurizio De Giovanni, ha scritto una lettera al ministro Sangiuliano in cui chiedeva sostegno all'Orchestra Scarlatti. La risposta del ministero non si è fatta attendere che, infatti, è arrivata tramite un comunicato ufficiale.

«Il Ministero della Cultura è pronto a sostenere l’Orchestra Scarlatti Junior. Nelle ore immediatamente successive al tremendo assassinio di Giovanbattista Cutolo, ho espresso tutto il mio orrore e sdegno per quanto avvenuto. Oggi ho telefonato al maestro Gaetano Russo, direttore dell’Orchestra Scarlatti Junior, per comunicargli che siamo pronti a finanziare tre eventi musicali in memoria del giovane orchestrale barbaramente ucciso. I concerti saranno organizzati d’intesa con il Comune di Napoli. Al riguardo ho già parlato con il sindaco Gaetano Manfredi, con cui c’è piena unità d’intenti. Il primo, già in programma e che avrebbe visto la partecipazione di Giovanbattista, si terrà il 10 settembre nel Cortile delle Statue. Gli altri due concerti, da organizzare, saranno uno sinfonico al Conservatorio di Napoli e uno da camera alla sede universitaria di San Marcellino». Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«Da mesi - aggiunge il ministro - stiamo lavorando con il sottosegretario Giammarco Mazzi alla creazione di due orchestre giovanili e due nuovi corpi di ballo: una delle prime due potrà essere sicuramente la Scarlatti Junior, che merita di essere stabilizzata e resa permanente, con costi a carico del Ministero, in onore di Giovanbattista».