Mercoledì 12 Settembre 2018, 14:59

Nasce il Comitato per Zingaretti dell'area metropolitana di Napoli. È Osvaldo Barba il promotore: dopo avere più volte incontrato il governatore del Lazio candidato al congresso Pd, il vicesindaco di Arzano ha costituito i comitati per Napoli e provincia, già pronti alla prossima iniziativa di ottobre a Roma.«Ancora ieri Zingaretti ha dato grande risalto ai territori parlando delle giunte civiche di sinistra e del loro lavoro - la prima dichiarazione di Barba - Convocheremo nei prossimi giorni una prima riunione dei comitati di Napoli e della grande Napoli coordinando sul territorio napoletano il lavoro di rinnovamento che Zingaretti sta mettendo in campo come candidato segretario del Pd».