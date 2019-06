Napoli, nasce il «tavolo blu» per gli operatori di settore del mare

Lunedì 17 Giugno 2019, 13:33

È stato pubblicato apposito bando pubblico per l'iscrizione dei soggetti intenzionati a partecipare al tavolo stabile di ascolto denominato «tavolo blu», composto da operatori del settore presenti sul territorio, società civile e amministrazione comunale, quale strumento partecipativo di confronto e di valutazione per l'impulso delle azioni tese a favorire le politiche legate alla risorma mare. Possono presentare istanza di partecipazione le associazioni, gli enti, e i cittadini.«Il tavolo blu è un luogo partecipativo, di confronto e di ascolto, per una corretta e puntuale programmazione della risorsa mare e per il raggiungimento degli obiettivi, è determinante dunque la massima adesione per assicurarsi la presenza sul territorio e dei cittadini per affrontare insieme le problematiche del mare e delle sue coste», ha dichiarato la Delegata al Mare del Comune di Napoli, Daniela Villani.