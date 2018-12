Napoli, il Natale amaro dei lavoratori Ctp senza tredicesima

Lunedì 24 Dicembre 2018, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tredicesima è garantita dai contratti collettivi nazionale di lavoro di categoria ed è pagata in busta paga nei giorni che precedono il Natale. Per tanti lavoratori è una boccata di ossigeno. Per i lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico CTP e dell’indotto è un Natale amaro.«Una delegazione di dipendenti dell’azienda di trasporto CTP - dice Rodolfo Vallini, del coordinamento regionale USB - questa mattina ha manifestato davanti Palazzo San Giacomo a ricordare che oltre le promesse e gli slogan elettorali esistono i fatti. I dipendenti della CTP e i lavoratori dell’indotto sono rimasti a Natale senza tredicesima e con all’orizzonte una situazione aziendale in forte crisi. La dignità individuale e il senso di responsabilità - conclude il sindacalista Vallini - di questi lavoratori verso i cittadini non ha prezzo. Speriamo si metta presto la parola fine a questo calvario e si trovi, finalmente, una soluzione definitiva per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini di oltre 70 comuni dell’area metropolitana e un futuro sereno ai lavoratori».I problemi restano. Non è stata, infatti, ancora fissata una data per l’erogazione delle spettanze.