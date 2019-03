Napoli, il NauticSud raddoppia: trasloco sul Lungomare Caracciolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Marzo 2019, 07:30

La nautica napoletana raddoppia i suoi sforzi con due saloni che la pongono riferimento italiano assoluto per la nautica da diporto tra i 5 e 12 metri. E così, al fianco del tradizionale NauticSud (salone a terra) che nella sua edizione 2019 alla Mostra d'Oltremare ha portato 100mila presenze (+20%), 220 espositori e un +15% di vendite, si aggiunge ora l'appuntamento di Navigare a mare che nel prossimo mese di ottobre si svolgerà tutto sul lungomare con centoventi barche in esposizione a due passi da via Caracciolo.