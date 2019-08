Napoli, la resa di Ilenia: la navigator in sciopero della fame in ambulanza in ospedale

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 15:35

I navigator della Campania in sciopero della fame davanti a Palazzo Santa Lucia hanno nuovamente chiamato a intervenire personale del 118 a causa di un malore accusato da Ilenia De Coro, unica donna che insieme ad altri quattro compagni dallo scorso lunedì ha deciso di rinunciare al cibo come forma di protesta contro la mancata firma tra la Regione Campania e l'Anpal per lo sblocco della assunzione dei 471 vincitori di concorso in Campania.La donna ha perso i sensi mentre camminava nei pressi della sede della Regione e ha ripreso conoscenza dopo qualche minuto. Gli altri navigator hanno immediatamente allertato il personale del 118, che giunto sul posto ha verificato i parametri della ragazza e ha deciso di trasportarla all'ospedale Fatebenefratelli.Intanto scoppia la rabbia dei manifestanti: «Non è possibile che dopo cinque giorni di sciopero della fame e in condizioni di salute sempre più critiche nessun rappresentante della Regione Campania ci abbia dato ascolto o si sia preoccupato di sapere come procedesse. Aspettano che qualcuno muoia prima di mandare qualcuno a parlare con noi? - domandano i navigator in protesta - Pretendiamo che qualcuno oggi scenda da Palazzo Santa Lucia. Vogliamo un incontro».Anche le condizioni di Carlo Del Gaudio, navigator a cui già ieri era stato consigliato il ricovero, continuano a essere critiche. L'uomo è stato invece trasportato al Loreto Mare.