Napoli, niente Consiglio comunale in segno di lutto per la morte di Davide

Martedì 30 Ottobre 2018, 14:25

Il Consiglio comunale di Napoli ha sciolto la seduta e rinviato la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. A proporre il rinvio dei lavori è stato il consigliere di maggioranza, Pietro Rinaldi. La proposta è stata avanzata in virtù della situazione di emergenza che la città ha vissuto nella giornata di ieri a causa del maltempo, in segno di vicinanza alla famiglia del giovane che ha perso la vita a causa del crollo di un albero e per consentire a tutti di poter seguire le operazioni di messa in sicurezza e di intervento che sono in corso.La proposta ha trovato il sostegno e l'adesione di tutte le forze politiche presenti in aula. Pertanto il presidente del Consiglio, Alessandro Fucito, ha dichiarato conclusa la seduta. Prima della conclusione, il sindaco de Magistris ha formalizzato in aula i cambiamenti apportati all'interno della Giunta ed ha presentato i neo assessori Buonanno e Marmorale.