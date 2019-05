Bimba ferita a Napoli, il sindaco attacca Gomorra e Salvini ma è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

«Napoli è una città demoralizzata e divisa» racconta il filosofo e cittadino onorario Aldo Masullo. Gli fa eco l'antropologo Marino Niola, per lui «la città è sfiduciata e depressa e se il sindaco afferma il contrario vuol dire che viviamo in città diverse, ma il tema è che lo Stato ha dimenticato il meridione». Un altro filosofo, Roberto Esposito, è ancora più tenebroso: «Stiamo inguaiati, facciamo sempre gli stessi discorsi ma non cambia mai nulla». Insomma, il proiettile che ha colpito Noemi e piazza Nazionale semivuota nel giorno della marcia contro la camorra, raccontano forse una Napoli dove c'è una caduta di tensione morale nella lotta alla camorra? Per il sindaco Luigi de Magistris le cose non stanno così e su Fb l'ex pm attacca rompendo il silenzio sulla vicenda durato tre giorni. «La città dell'energia umana contagiosa, della rinascita culturale senza precedenti, della democrazia partecipativa e dei beni comuni, la Napoli dei record turistici e dello sviluppo sostenibile, devono sconfiggere ora, definitivamente, questa barbarie». Stridente il contrasto della visione di Napoli tra le parti: chi ha ragione? C'è una caduta della tensione morale rispetto al problema camorra? «Salvini - dice ancora il sindaco - spara cavolate, non è mai presente al Viminale e noi aspettiamo ancora le centinaia di rinforzi promessi. Napoli è la città che per prima si è liberata del nazifascismo e da sola e ci libereremo anche della camorra». Poi l'appello al Presidente Sergio Mattarella: «Chiedo a tutto l'apparato dello Stato di individuare Napoli come una priorità e Napoli sarà al fianco di questi servitori dello Stato. Portiamo alta la nostra voce sapendo che nello Stato c'è chi ci ascolta a cominciare dal Presidente Mattarella che oggi ancora una volta sarà in città, lui che conosce bene le mafie, le sue origini ed evoluzioni e che non ha mai fatto mancare la sua attenzione, sensibilità e vicinanza alla città che ha tante ferite ma ha raggiunto vette impensabili e lo ha fatto nonostante in questi anni abbia avuto i principali avversari proprio all'interno dello Stato». Quindi l'attacco a Gomorra: «Il sindaco ha il diritto/dovere di chiedere allo Stato di fare di più in quella che forse è l'unica vera funzione che ancora gli spetta in via esclusiva: prevenire il crimine e reprimerlo. In questo modo ci aiutate anche a distruggere il modello drogato, per alcuni vergognosamente vincente, degli eroi (di merda) di Gomorra. Una droga mediatico-comunicativo-artificiale che rischia di corrodere cervello, anima e cuore di centinaia di giovanissimi».