Martedì 8 Ottobre 2019, 09:40

«In questa vicenda surreale sono estraneo e danneggiato. Sono convinto che gli indagati evidenzieranno la correttezza del loro operato a dimostrazione della trasparenza e della legalità con cui il Comune ha sempre lavorato in questi otto anni. Non parlerò più di Tony Colombo e dintorni per non dare risalto mediatico a chi intende buttare fango anche sulla mia persona, come questa squallida storia ha già dimostrato». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commenta l'inchiesta della Procura che s'è abbattuta ieri sul Comune con l'iscrizione nel registro degli indagati di otto persone. Compreso il fratello del sindaco, Claudio de Magistris.