Venerdì 14 Dicembre 2018, 08:40

Diciannove delibere approvate su 35, ma quella sull'assunzione a tempo determinato di 96 vigili urbani è stata rinviata a giovedì prossimo per «approfondimenti» in commissione. Nella sostanza manca ancora il parere dei Revisori dei Conti. Con delusione e preoccupazione da parte di chi aspetta dal 2010 di essere inserito - se anche non con contratto definitivo - nell'organigramma dei caschi bianchi. Rischiano di farsi vecchi quelli che erano giovani nel 2010 ed entrare nella polizia locale già stanchi. Senza considerare che quella graduatoria del concorso Ripam di 8 anni fa scade il 31 dicembre. C'è il rischio che saltino le assunzioni nonostante lo sblocco dei fondi da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Insomma, il core business del Consiglio comunale di ieri è stato dribblato tra un mare di polemiche che hanno provocato l'abbandono dell'Aula di via Verdi da parte delle opposizioni. Sullo sfondo di una giornata movimentata anche la lettera che il sindaco Luigi de Magistris ha spedito al ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno per sbloccare l'intera graduatoria del concorso Ripam del 2010 dentro la quale avrebbe etichettato i cosiddetti «categoria A» - il livello più basso nelle gerarchie comunali - troppo vecchi e professionalmente non adeguati. Anche qui lo scontro è stato aspro con voci critiche anche nella maggioranza.