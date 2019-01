Ospedale Cardarelli, scontro sul pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo il dovere di continuare a lavorare per garantire salute: così il manager del Cardarelli Ciro Verdoliva conclude la lunga lettera inviata alla vigilia di Capodanno a tutti i cardarelliani. Oltre ai ringraziamenti per i risultati ottenuti nel corso di un intenso anno di lavoro, il manager Verdoliva fornisce dati e numeri dei miglioramenti raggiunti nel 2018 dai Livelli di assistenza.Numeri che impressionano e che fanno del direttore generale del Cardarelli una punta avanzata della squadra su cui può contare il presidente Vincenzo De Luca per il governo della Salute in Campania. Ma Verdoliva, inspiegabilmente, nella sua lettera liquida in sole tre righe il buco nero del pronto soccorso. Quello che negli ultimi mesi e settimane ha ancora una volta catalizzato l'attenzione delle cronache a causa di defezioni, carenze e difficoltà a coprire tutti i turni e per il perdurante eccessivo carico di lavoro dell'Osservazione breve che anziché essere un luogo di transito verso i reparti di degenza si è progressivamente trasformato in un imbuto infernale in cui sono assistititi una media di almeno 60 pazienti al giorno, il doppio di quelli programmati con inevitabili disagi per i pazienti e il personale.