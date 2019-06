L'ombra della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco, Mocerino: «Eccellenza da tutelare»

Sabato 29 Giugno 2019, 13:42

«Sull'Ospedale San Giovanni Bosco la magistratura sta conducendo un'azione scrupolosa. Bisognerà attendere gli esiti delle attività. Le Istituzioni e la politica hanno il dovere di seguire, continuando a compiere il loro dovere, senza strumentalizzare l'inchiesta». Così Carmine Mocerino, presidente della Commissione anticamorra e Beni Confiscati della Campania.«Bisogna ricordare, soprattutto, che al San Giovanni Bosco operano eccellenze di grande professionalità. Al loro fianco ci schiereremo per ascoltare preoccupazioni e consigli. La struttura sanitaria è - ricorda - impegnata in una importante operazione di rilancio. Sulla qualità delle prestazioni e, più in generale, sulla logistica». «La chiusura del bar e del parcheggio, il rilancio di alcuni sevizi avviato dalla direzione generale dell'Asl Napoli 1, sono primi significativi passi che vanno sostenuti», conclude.