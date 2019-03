Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:31

«Vanno corretti comportamenti sindacali irragionevoli ed eccessivi. Se nell'ambito di un accordo aziendale uno chiede 350 euro di straordinario, non è un accordo sindacale, ha un altro nome e questo non può essere accettato». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando i pesanti disagi sulla linea della Circumvesuviana per il rifiuto dei lavoratori a lavorare in straordinario.«Le richieste ragionevoli - ha detto De Luca - vanno discusse e accettate con grande rispetto. La richiesta di avere mezzo stipendio in più per tenere aperta la stazione per mezz'ora in più o guidare una locomotiva è fuori del mondo civile. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. L'indicazione che ha la direzione di Eav è di fare cose ragionevoli e non accettare per nessun motivo posizioni ricattatorie».