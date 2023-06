Napoli, ovazione per Schlein all'ultima assemblea di Articolo 1

La segretaria del Pd Elly Schlein ha raggiunto lo stabilimento ex Whirlpool di via Argine, a Napoli, dove si svolge la seconda e ultima giornata dell'assemblea nazionale di Articolo Uno, al termine della quale il partito fondato nel 2017 confluirà nel Pd.

Al suo ingresso nello stabilimento, Schlein è stata accolta dal segretario Roberto Speranza con un abbraccio, tra gli applausi dei presenti, mentre dal palco teneva il suo intervento Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Anpi.

«C'è una novità, nella nuova situazione» del Pd «alla quale abbiamo dato un contributo. La nostra ispirazione può avere uno spazio dentro la discussione del Pd, senza più il rischio di fraintendimento o di anatemi. Ecco, se è così, e io penso che sia così, in libertà e da semplice iscritto ci sarò anche io». Lo ha detto Pier Luigi Bersani all'assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli.

«In questa nostra avventura - continua Bersani - non ci hanno dato ragione in molti, ma non avevamo tutti i torti.

«È difficile parlare, dopo l'emozione di ascoltare quello che è stato il mio segretario Pier Luigi Bersani, - le parole di Schlein - oggi da sua segretaria, in qualche modo. Se io sono qui è per il suo e il vostro impegno di questi anni».