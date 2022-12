«Il comune di Napoli ha registrato negli ultimi anni una crescente tendenza da parte dei privati alle erogazioni liberali e alle donazioni in favore dell’Ente, nonché all’esecuzione di interventi su beni culturali a titolo di mecenatismo».

Inizia così la delibera di proposta al Consiglio che oggi verrà discussa - e molto probabilmente approvata dall’Assemblea cittadina - dietro la quale per Palazzo San Giacomo si cela un mondo e probabilmente un tesoretto. Del resto l’incipit della delibera è chiaro sulla questione della «crescente tendenza alle donazioni» vale a dire che l’attaccamento alla città e ai suoi beni è forte.

«Le cose stanno proprio così - racconta l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza che assieme al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore alla Legalità Antonio De Iesu sono i proponenti dell’atto - posso parlare per quello che riguarda il mio settore, per esempio a inizio anno ci saranno i lavori di restauro al portone storico di Palazzo San Giacomo, abbiamo avuto un forte aiuto per il restauro delle statue della Villa Comunale. Ora la pulizia del colonnato di Piazza Plebiscito. Si tratta di lavori che valgono centinaia di migliaia di euro».

Cosenza approfondisce l’argomento. «A me interessa che c’è una grande voglia di donarci arredi urbani tutto fatto assieme ad associazioni come “Friends of Naples” e “Amici del bello”. È anche un modo per sburocratizzare chi vuole fare donazioni perché è assurdo che ci siano regole che spesso impediscono le donazioni». Una fattispecie che potrebbe sbloccare anche l’allucinante vicenda della statua di Maradona che alla fine non si può esporre perché non c’è chi la custodisce e la gestisce, ma con la donazione al Comune la prospettiva cambierebbe radicalmente.

L’assessore allude al Regolamento che è allegato alla delibera che oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare. Per approfittare delle donazioni al più presto possibile. Norme che stabiliscono a quali condizioni il Comune può accettare le donazioni dei mecenati, atteso che le pubbliche amministrazioni sia in entrata che in uscita devono sempre pubblicizzare le fonti e le spese nel bilancio, e soprattutto stabilire che l’ultima parola sugli usi delle donazioni tocca sempre all’Ente nel senso che qualsiasi cosa si faccia deve essere compatibile con le finalità del bene pubblico. Tutto, infatti, a breve pubblicato sul sto istituzionale di Palazzo San Giacomo.

Cosa si può dunque donare? E che probabilmente già è stato donato ma non può essere acquisito per mancanza del regolamento? Innanzitutto è stato individuato un ufficio responsabile che è in capo alla Segreteria generale. Il «Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, servizi, idee progettuali, beni immobili nonché altri interventi da effettuarsi, a titolo gratuito o a puro titolo di mecenatismo, da parte dei soggetti terzi in favore dell’Amministrazione comunale».

Palazzo San Giacomo ha ben chiaro che questo potrebbe «generare fenomeni corruttivi» e poiché è già dotato di regole per contrastare la corruzione il regolamento di accettazione si rifà a queste norme. Si possono donare «Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili» ovvero quadri, sculture, oggetti vari, monete, vestiti, strumenti libri». Le somme di denaro: «I soggetti possono presentare una proposta di donazione di somme di denaro, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti» si legge nel regolamento. Che sui soldi è molto puntuale: «Resta ferma la possibilità per il donante di dichiarare nell’istanza di voler vincolare le somme donate al perseguimento di determinate finalità. Purché la finalità indicata dal donante sia lecita, compatibile con l’interesse pubblico e con i fini istituzionali dell’Amministrazione comunale».

Le donazioni di soldi «di importo pari o superiore a duemila euro viene disposta con deliberazione di Giunta comunale». C’è la possibilità di donare servizi come ha sottolineato l’assessore Cosenza: «La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo e qualora l’effettuazione dei servizi offerti richieda l’impiego di una ditta esecutrice, il Comune non instaura con quest’ultima alcun rapporto di committenza». In nessun modo la donazione può essere assimilata a una sponsorizzazione. Per i donatori però il Comune istituirà un albo. E in segno ringraziamento «l’apposizione di una targa» sul ben donato al Comune.