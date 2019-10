Pochi atti e troppi veti: la paralisi del consiglio comunale di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 4 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio comunale della terza città d'Italia che qualche problema ce l'ha, non si riunisce dal 7 agosto eppure da regolamento e statuto dovrebbe riunirsi una volta al mese. I motivi? Un po' perché la giunta non porta all'attenzione dell'Assemblea cittadina delibere sulle quali discutere. E tanto non per motivi di alto profilo: è in atto una guerra politica nella maggioranza che per arrivare a fine mandato nel 2021 ha chiesto al sindaco Luigi de Magistris una nuova giunta, più politica, con dentro i consiglieri comunali. Insomma, chi governa Napoli, o dovrebbe governarla, è impegnato su altri fronti, sul rimpasto in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo.