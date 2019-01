Il pasticciaccio della refezione: a Napoli è scontro sui panini a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 08:30

La polemica sulla refezione scolastica mancata per gli studenti di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando si infiamma e terrà banco a lungo. Il botta e risposta tra assessorato all'Istruzione e Municipalità 1, in cui si è inserita Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia, è proseguito anche ieri e c'è da giurarci che la Commissione Scuola fissata con urgenza per domani mattina, proprio su questo tema, sarà piuttosto vivace. C'è malumore però anche nella Municipalità 2 con la falsa partenza coi pasti freddi proposti dalla ditta MeCa non pronta al menu caldo. I bambini mangeranno i tanto vituperati panini che ora invocano anche le mamme della Municipalità 1 perché non vogliono far perdere ore preziose di didattica ai figli e avere disagi con il lavoro, ma la proposta è stata negata dai dirigenti. Tuttavia il panino va di traverso anche nella Municipalità 2, dove ci sono dirigenti scolastici che non hanno approvato la refezione fredda.