Non solo il Teatro San Carlo, de Magistris vuole gratis anche il Castel dell'Ovo

Venerdì 22 Febbraio 2019, 07:30

Dopo il San Carlo il Comune ha chiesto al Demanio Castel dell'Ovo e l'ex Ospedale militare che collega i Quartieri Spagnoli con il Vomero, un enorme complesso con un grande parco già parzialmente utilizzato, e l'edificio di Largo Torretta dove hanno sede gli uffici per il «Grande Progetto Unesco». Una strategia di annessione del patrimonio monumentale cittadino che Palazzo San Giacomo sta portando avanti per due motivi: arrivano sempre più turisti in città e paradossalmente mancano spazi per offrire a livello culturale programmi di qualità. In secondo luogo, alcuni di questi beni monumentali sono tecnicamente un fitto passivo, vale a dire che all'interno ci sono uffici comunali per i quali il Municipio napoletano paga un fitto. È - tuttavia - la prima motivazione a essere il motore dell'operazione, si tratta di patrimonio monumentale da «valorizzare», questa la chiave delle trattative con il Demanio sulla scorta della legge sul Federalismo demaniale. Dove prenderà i soldi il Comune notoriamente in bolletta? Le fonti sono i finanziamenti europei, quelli per il Patto per Napoli e anche fondi propri.