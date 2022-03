Fuga dai banchi, anno zero a Napoli: «Il patto educativo al palo»

Mentre Draghi firma il Patto per Napoli, viene in mente un altro patto per la città, non meno urgente. È il Patto Educativo, riportato all’attenzione delle istituzioni da monsignor Domenico Battaglia a fine dicembre, dopo una serie di fatti di cronaca con protagonisti i minori. L’Arcivescovo di Napoli lo definì «una necessità, un’urgenza» per impegnarsi per «i bambini, i ragazzi e i giovani che sono la cosa più sacra di Napoli, una reliquia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati