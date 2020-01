Napoli, la sinistra Pd bypassa le polemiche e apre le porte a Ruotolo

LEGGI ANCHE

NAPOLI - La sinistra del Pd napoletano supera le polemiche e apre le porte a Sandro Ruotolo. Oggi pomeriggio il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele, insieme al segretario provinciale del Partito democratico Marco Sarracino, hanno accolto nella sede dell’associazione Merqurio, di corso Meridionale, il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del Senato del prossimo 23 febbraio Sandro Ruotolo.Sia il consigliere democrat, che il candidato al Senato, hanno più volte ricordato di come sia importante «fare una campagna elettorale sul territorio», soprattutto nelle «periferie». «Bisogna ripartire dai territori – ha spiegato Daniele – e costruire un percorso insieme. Questa campagna elettorale acquista una nota di carattere nazionale dopo il voto dell’Emilia, perché Napoli ha un valore importante visto il seggio in ballo. Voterà quasi mezza città e sarà un banco di prova importante per sconfiggere Salvini e le destre sovraniste».Sulle polemiche di questi giorni, con l’appello di alcuni intellettuali e di esponenti della società civile contro l’accordo con demA, Daniele sottolinea come «in questa fase le beghe vadano lasciate fuori. Bisogna soprassedere alle polemiche, che in fondo fanno parte del gioco, considerando che sono stati messi insieme più partiti». Vincere significherebbe aprire la strada alle prossime elezioni regionali e alle amministrative di Napoli, dove Daniele spera di riuscire ad arrivare con «un centrosinistra compatto».Ruotolo incentra il suo intervento proprio sulla centralità che in questa campagna elettorale devono avere le periferie. «La sinistra in questi anni ha perso perché ha lasciato alle periferie la rabbia, il rancore e lì hanno trovato spazio i grillini. Adesso la gente sa che per battere le destre bisogna puntare sull’unità di un centrosinistra che punti ai suoi valori storici, la democrazia e lo stare con le persone. Questo è il dna della sinistra».«Quando parlo di Napoli – rimarca Ruotolo parlo anche e soprattutto di zone come Scampia, dove associazioni e cittadini hanno in questi anni combattuto a testa alta contro la criminalità. Ieri – durante l’apertura della mia campagna elettorale - ho respirato una energia fortissima. Con questa candidatura, che ha unito tutti, possiamo costruire cose belle» conclude Ruotolo.